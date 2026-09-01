Tim Cook ‘saluta’ Apple dopo 15 anni, John Ternus è il nuovo amministratore delegato

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Oggi Apple saluta il suo amministratore delegato dopo quasi 15 anni. Tim Cook conclude oggi il suo incarico e da domani la guida dell'azienda di Cupertino passerà a John Ternus, noto per essere a capo della divisione hardware di Apple dal 2021. Nel suo ultimo giorno come CEO, Cook ha inviato una lettera ai dipendenti Apple ringraziando il team per il lavoro svolto. "Amo questa azienda e il team che la compone", ha scritto, considerando questi 15 anni come un grande "privilegio". "Tiriamo fuori il meglio l'uno dall'altro. Ci sosteniamo a vicenda. Siamo riusciti a lasciare la nostra 'impronta nell'universo', come una volta l'ha definita Steve (Jobs, ndr), grazie a chi siamo e a ciò in cui crediamo, grazie ai nostri valori e al modo in cui vediamo il mondo. Quanto siamo fortunati. Quanto sono fortunato", ha scritto Cook che poi ha sottolineato che la sua missione in Apple non è terminata, si appresta solo a lasciare un ruolo che ha amato profondamente. "Mi mancherà guidarvi ed essere al vostro fianco in ogni fase", ma, "provo un enorme conforto nel cedere il timone a una persona brillante, straordinaria e capace come John". E in conclusione: "Non vedo l'ora di incontrarvi nel mio nuovo ruolo ad Apple Park e in giro per il mondo. Con tutto ciò che ho e tutto ciò che sono, sono sempre Il vostro, Tim".

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