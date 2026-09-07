Sicilia, si alza dalla barella e picchia medici: arrestato

Si trovava in attesa degli esiti degli esami clinici, quando, all’improvviso, si e’ alzato dalla barella per aggredire il personale sanitario del Pronto soccorso. A fermare il 36enne catanese sono stati gli agenti della polizia di Stato, in servizio presso il posto di polizia dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania , intervenuti nell’area di osservazione dedicata ai pazienti sottoposti a una serie di analisi cliniche.

Secondo quanto ricostruito, con uno scatto l’uomo e’ sceso dalla barella per inveire contro medici ed infermieri, colpendoli con calci e pugni. Il 36enne ha preteso di essere ricoverato senza attendere oltre, minacciando di morte il medico che lo stava visitando. Poi ha scaraventato contro i sanitari una bottiglia d’acqua ossigenata; infine, si e’ scagliato contro altri tre infermieri intervenuti per calmarlo. A uno dei medici ha sferrato un pugno, agli altri calci e gomitate.

Sul posto anche una pattuglia della squadra Volanti. I poliziotti hanno fermato l’uomo e raccolto la denuncia dei sanitari aggrediti. Dalle verifiche sono emersi precedenti in materia di reati contro la persona e l’assunzione di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato arrestato per lesioni aggravate e su disposizione del pm di turno condotto nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicato per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.