Sport e passione, la Marathon Caltanissetta presente alla quinta edizione della “Mazara Fast”

È stata una giornata di grande sport e partecipe entusiasmo quella vissuta domenica scorsa sul suggestivo lungomare Mazzini. La quinta edizione della “Mazara Fast”, patrocinata dal Comune di Mazara del Vallo e dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, ha visto la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutta la Sicilia e anche da oltre Stretto. La gara sulla distanza di 10 km era valida come 13ª prova del Gran Prix regionale di corsa su strada.

A rendere ancora più solenne e carico di energia l’avvio della manifestazione è stata la presenza della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri, che prima dello start ha intonato l’Inno di Mameli, regalando un momento di forte emozione a partecipanti e pubblico.

Dal punto di vista agonistico, i vincitori assoluti della competizione sono stati Vincenzo Agnello, che si è imposto fermando il cronometro sul tempo di 31’10”, e Barbara Vassallo, dominatrice tra le donne con un ottimo 37’47”.

Il percorso veloce e pianeggiante, articolato su tre giri da 3,133 km affacciati sul mare, ha messo a dura prova i podisti anche a causa della temperatura elevata. Ottima, tuttavia, la gestione dell’organizzazione, che ha garantito abbondante acqua lungo il tracciato e punti di refrigerio con doccette ad acqua nebulizzata.

Tra le società protagoniste si è distinta la Marathon Caltanissetta, presente con sette portacolori al traguardo: Francesco Calabrese giunge al tappeto bloccando il crono su 50’25”, a seguire il sempre verde Massimo Cancemi che chiude in 51’03”. Tra loro Domenica Cannistraci l’unica donna del gruppo nisseno, autrice di una splendida prova chiusa in 53’14’’. A seguire: Michele Marchica 55’05’’; Francesco Lo Monaco 57’24”; Giuseppe Vitello 1h05’29”; Giuseppe Marino 1h10’19″.





Tra le presenze nissene in gara da segnalare anche quella di Umberto Marchica, figlio di Michele, che ha completato i 10 km con l’ottimo tempo di 47’19’’, regalando la bellissima emozione di condividere la passione per la corsa tra padre e figlio sul medesimo tracciato.

Ma al di là della fatica, dei tempi cronometrici e dello spirito agonistico, eventi come questo rappresentano prima di tutto un’impagabile occasione di condivisione, amicizia e allegria. Per molti atleti e accompagnatori la festa inizia infatti già dal giorno prima: le distanze spingono spesso a pernottare sul posto, trasformando la vigilia in un piacevole momento di convivialità e aggregazione. È qui che il vero spirito dello sport lascia il segno: una sana sfida con se stessi accompagnata da tanti sorrisi sinceri tra amici.

Il cammino del circuito regionale non si ferma: il prossimo appuntamento è fissato per il 20 settembre a Milazzo, seguito dalla tappa del 27 settembre a Canicattì per il Trofeo dell’Uva Italia.