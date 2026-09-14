Slalom Xirbi-Caltanissetta, aperte le iscrizioni: il 26 e 27 settembre debutta la nuova gara automobilistica

CALTANISSETTA – Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione dello Slalom automobilistico Xirbi-Caltanissetta, nuova competizione che il 26 e 27 settembre prossimi arricchirà ulteriormente il calendario motoristico del capoluogo nisseno.

La manifestazione, inserita nel programma del “Settembre Nisseno 2026”, è organizzata dalla nissena TEMPO s.r.l., guidata da Eros Di Prima, e porterà le vetture da competizione su un percorso che conserva anche un significativo legame con la storia dell’automobilismo cittadino.

Lo slalom si disputerà infatti sulla ex strada statale 122, nel tratto compreso tra lo svincolo con la SS 640 e via Borremans. Una strada recentemente ammodernata dall’ANAS, con nuovo asfalto drenante e barriere di ultima generazione, che in passato ha già fatto da scenario al motorsport: lo stesso tratto venne utilizzato nelle edizioni 1951, 1953 e 1955 della Coppa Nissena.



Il percorso avrà uno sviluppo di circa 2,5 chilometri, con una pendenza che raggiunge il 17,1% e un dislivello che porterà i concorrenti da quota 502 metri a 641 metri sul livello del mare. Caratteristiche che promettono di rendere particolarmente interessante e selettiva questa prima edizione.



Con lo Slalom Xirbi-Caltanissetta, il panorama delle competizioni automobilistiche del territorio si arricchisce così di un altro appuntamento. Una nuova gara che si affianca alla storica Coppa Nissena, al Rally di Caltanissetta e allo Slalom Babbaurra-Caltanissetta, quest’ultimo anch’esso organizzato dalla TEMPO s.r.l.



Un movimento motoristico che negli ultimi anni ha trovato il sostegno dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta e dell’Assessorato allo Sport, nella consapevolezza delle potenzialità che eventi di questo tipo possono esprimere non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche in termini di presenze, promozione del territorio e ricadute economiche per la città.

Particolare attenzione è stata riservata proprio alle iscrizioni. Per favorire la presenza dei piloti del territorio, gli organizzatori hanno previsto per i concorrenti nisseni una quota d’iscrizione ridotta a 50 euro.

Non è l’unica agevolazione. A tutti i partecipanti allo Slalom Xirbi-Caltanissetta verrà infatti riconosciuto un buono sconto del valore di 50 euro da utilizzare per l’iscrizione al 5° Slalom Babbaurra-Caltanissetta, in programma il 24 e 25 ottobre 2026.



La gara di ottobre, sempre organizzata dalla TEMPO s.r.l., sarà valida per la Coppa di Zona e per il Campionato Regionale della Delegazione Sicilia ACI Sport.

Caltanissetta si prepara dunque a vivere un altro fine settimana nel segno dei motori. Questa volta con una manifestazione completamente nuova che, già dalla sua prima edizione, prova a costruirsi una propria identità, recuperando al tempo stesso un tratto di strada che appartiene alla memoria della Coppa Nissena e della lunga tradizione automobilistica della città.