Sla, Simone (Aisla): “Assistenza specialistica a domicilio con Ovunque vicini”

(Adnkronos) – "'Ovunque vicini' nasce per portare competenze specialistiche direttamente alle persone con Sla, ovunque vivano. È un servizio gratuito che si attiva tramite una centrale operativa disponibile 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, sette giorni su sette”" Così Antonella Simone, responsabile operativa del progetto 'Ovunque vicini', oggi a Milano in occasione dell’open day di Aisla. Il progetto, promosso da Aisla in partenariato con Fondazione Serena Ets – Centri clinici NeMo, è stato presentato presso la sede milanese di Aisla alle persone con Sla e alle loro famiglie. L’obiettivo è portare l’assistenza e le visite specialistiche direttamente a domicilio. "La centrale operativa – prosegue Simone – fornisce un primo triage ai pazienti e ai caregiver, smistando le richieste in base alle necessità. Le richieste sociosanitarie e assistenziali vengono indirizzate al Centro d’ascolto, mentre quelle sanitarie direttamente agli specialisti dei Centri NeMo. Tutto questo è possibile ed è gestito attraverso l’app Isa, scaricabile gratuitamente su Apple, Google e Windows”. "La telemedicina supporta la cura garantendo prossimità e tempestività, perché consente di dare una risposta efficace e di mettere a disposizione competenze specialistiche in tempi rapidi. La telemedicina non è una cura, ma permette di accorciare le distanze e dare risposte rapide”, conclude.

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