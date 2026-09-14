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Concluso il 4° Festival di Scacchi Città di Caltanissetta: tra le protagoniste la 13enne Clio Alessi

Redazione 1

Concluso il 4° Festival di Scacchi Città di Caltanissetta: tra le protagoniste la 13enne Clio Alessi

Lun, 14/09/2026 - 07:11

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Si è concluso domenica 13 settembre il 4° Festival di Scacchi “Città di Caltanissetta”, organizzato dall’ASD L’Alfiere, che ha visto la partecipazione di ben 75 giocatori, arrivati dalla Sicilia e da altre regioni italiane: tra le protagoniste del Festival anche Clio Alessi, talento del movimento scacchistico siciliano. La tredicenne palermitana ha chiuso il torneo Open A al sesto posto assoluto e prima Under 16.

Per tre giorni la sala convegni dell’Hotel Ventura ha ospitato le partite dei tre Open previsti dal programma, in un’atmosfera di confronto sportivo e di grande passione per gli scacchi.

Il torneo ha confermato anche la presenza sempre più significativa dei giovani, elemento particolarmente importante per una disciplina che unisce l’aspetto agonistico a quello educativo e culturale.

Al termine delle cinque partite previste, questi i vincitori dei tre Open:

• Open A: Oja Maximus davanti a Pierfrancesco Mazza e Salvatore Cullè

• 1° Under 16 Clio Alessi

• Open B: Gabriele Mauro, poi Davide Romano e Giuseppe La Monica

• 1° Under 16 Emanuele Giaccone, 1° Over 60 Giovanni Cartella, 1° Femminile Alba Lombardo

• Open C: Dario Bonfante seguito da Fausto Gallo e Carlo Testaverde

• 1° Under 12 Giove Alessi, 1° Under 18 Matteo Scaletta, 1° Femminile Maria Lalomia,

• 1° NC Andrea Modica, 1° Over 60 Giuseppe Camarda

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal presidente dell’ASD L’Alfiere, Angelo Calamera:

“Siamo molto soddisfatti di questa quarta edizione. Avere 75 partecipanti provenienti dalla Sicilia e da altre regioni è per noi un risultato importante e conferma che il Festival sta diventando un appuntamento conosciuto e apprezzato. Al di là dei risultati sportivi, quello che ci fa più piacere è vedere giocatori di età ed esperienze diverse condividere la stessa passione. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla manifestazione: senza il loro contributo non sarebbe stato possibile realizzare questo Festival.”

Per l’ASD L’Alfiere, il Festival rappresenta un altro importante momento nel percorso di promozione degli scacchi a Caltanissetta. Giunto alla quarta edizione, l’appuntamento sta progressivamente consolidandosi e contribuisce a far conoscere la città anche al di fuori del territorio provinciale attraverso una manifestazione capace di richiamare giocatori da tutta la Sicilia e da altre regioni.

L’ASD L’Alfiere ringrazia tutti i partecipanti, gli accompagnatori, gli arbitri e quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, dando appuntamento alla prossima edizione del Festival “Città di Caltanissetta” di scacchi.

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