Caltanissetta. CIRS: una nuova sede per guardare al futuro, inaugurati gli spazi di via Carducci

Una nuova sede, nuovi laboratori e soprattutto nuovi spazi nei quali costruire competenze, esperienze e prospettive per i giovani. Il CIRS di Caltanissetta ha inaugurato la nuova sede di via Carducci 52/66, aprendo ufficialmente le porte ad alunni, famiglie, docenti e ospiti.

A guidare la scuola è la direttrice Michela Nicosia, che insieme al personale e al corpo docente ha accolto quanti hanno partecipato all’inaugurazione. Una serata che non ha rappresentato soltanto la presentazione dei nuovi locali, ma l’inizio di una nuova fase per una realtà formativa da tempo impegnata sul territorio.

La nuova sede è stata progettata e organizzata per offrire agli studenti ambienti funzionali e adeguati alle diverse attività didattiche e professionali. Accanto alle aule trovano spazio nuovi laboratori, nei quali i ragazzi potranno mettere concretamente in pratica ciò che apprendono durante le lezioni.

L’obiettivo è quello di rendere la formazione sempre più vicina alle competenze richieste dal mondo del lavoro, senza perdere di vista la crescita personale degli studenti. Perché una scuola professionale non può limitarsi alla trasmissione di conoscenze teoriche: deve permettere ai ragazzi di sperimentare, confrontarsi con situazioni reali, acquisire autonomia e scoprire le proprie capacità.

La nuova struttura del CIRS nasce proprio con questa impostazione. Gli spazi diventano parte integrante del percorso formativo e i laboratori rappresentano luoghi nei quali teoria e pratica possono incontrarsi quotidianamente.

L’inaugurazione è stata anche un momento di incontro e di festa. A rendere ancora più particolare la serata è stata l’esibizione di Kalì 22, giovane cantante emergente che frequenta il CIRS di Caltanissetta e che quest’anno inizierà il quarto anno.

La sua presenza ha assunto un significato particolare: sul palco non si è esibito semplicemente un artista invitato per l’occasione, ma uno degli studenti della scuola, un ragazzo che sta portando avanti parallelamente il proprio percorso di formazione e una passione artistica che comincia a trasformarsi in un progetto personale.

Un esempio che racconta anche la volontà della scuola di guardare ai propri studenti nella loro individualità, valorizzandone capacità, interessi e aspirazioni.

Per la direttrice Michela Nicosia e per tutta la comunità scolastica, l’apertura della sede di via Carducci rappresenta quindi un nuovo punto di partenza. Cambiano e crescono gli spazi, aumentano le possibilità offerte dalle attività laboratoriali, ma al centro rimangono gli studenti e il loro percorso.

Con l’avvio del nuovo anno formativo, le aule e i laboratori della nuova sede torneranno presto a riempirsi della quotidianità della scuola. Ed è forse questo il significato più concreto dell’inaugurazione: non celebrare semplicemente un nuovo edificio, ma consegnare ai ragazzi un luogo nel quale imparare, mettersi alla prova e cominciare a costruire il proprio futuro.