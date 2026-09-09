Si aggira tra le auto in sosta con quattro coltelli a serramanico nel borsello, nel Catanese denunciato 67enne

Una segnalazione al 112 per la presenza di un uomo che si aggirava tra le auto in sosta ha portato a Fiumefreddo di Sicilia, nel Catanese, alla denuncia di un 67enne, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. L’uomo, individuato da una pattuglia nei pressi di una vettura, alla vista dei militari è apparso subito nervoso. La perquisizione personale ha consentito di trovare, all’interno del borsello che aveva con sé, quattro coltelli a serramanico, privi di marca, con lame della lunghezza compresa tra 7 e 9 centimetri, che sono stati sottoposti a sequestro per i successivi accertamenti. (Loc/Adnkronos)