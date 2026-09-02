Serie D. Per i tifosi della Nissa al via il ritiro degli abbonamenti: date, orari e modalità

Archiviata la sconfitta rimediata nel secondo turno di Coppa Italia di Serie D con l’Igea Virtus, in casa Nissa è già tempo di campionato. La società in vista della gara d’esordio con la Vigor Lamezia di domenica alle ore 16 al “Tomaselli”, sta predisponendo la distribuzione degli abbonamenti a quei tifosi che si sono abbonati per questa stagione. Si inizia già oggi 2 settembre dalle 16 alle 19,30 con la distribuzione delle prime tessere di abbonamento della NISSA F.C. per la stagione 2026/27. Il ritiro va fatto presso il Nissa Store.

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 16 / 19:30

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE dalle 10:00 /12:30 | 16:00 /19:30

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 10:00–12:30 | 16:00–19:30

SABATO 5 SETTEMBRE (RISERVATO AGLI SPONSOR) 10:00–12:30 | 16:00–19:30

Le tessere, come comunicato dalla società, sono nominative e non cedibili e dovranno essere ritirate esclusivamente dai rispettivi proprietari, previa sottoscrizione del modulo di accettazione integrale del regolamento. L’abbonamento comprende 15 gare casalinghe del campionato di Serie D. Per le 2 gare che la società si riserva, gli abbonati avranno diritto alla prelazione sul proprio posto a prezzo ridotto. In caso di smarrimento non saranno emessi duplicati: si raccomanda pertanto di conservare una foto del retro della tessera. Per qualsiasi informazione: biglietteria@nissafc.it.