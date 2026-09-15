Serie D. Al “Tomaselli” la Nissa ospita l’ostico Trapani con l’imperativo di ritrovare la vittoria

È un derby siciliano cruciale, quello che la Nissa affronta mercoledì 16 settembre al “Tomaselli” contro il Trapani (ore 16,30). Ciò dipende non solo dal fatto che gli uomini di Ciccio Di Gaetano si troveranno di fronte un avversario da non sottovalutare nonostante la sua precaria situazione di classifica, ma perché il pari esterno rimediato al “Dino Liotta” ha innescato qualche malcontento di troppo in casa di una Nissa chiamata ad un cambio di passo rispetto alla gara di Licata.

Il Trapani arriva al “Tomaselli” senza ancora aver conquistato un solo punto in un campionato nel quale è partito con 5 punti di penalizzazione. La Nissa, di contro, ha fin qui conquistato 4 punti segnando 4 gol e subendone 2. La partita, sulla carta, sembra orientare il pronostico dalla parte della Nissa, ma il Trapani è un’incognita da non sottovalutare.

Sarà interessante vedere le scelte che Di Gaetano porrà in essere dal primo minuto. Il tecnico palermitano della Nissa è chiamato a riscattare un pari che non è andato giù a nessuno contro un Trapani che è avversario di blasone che non va in alcun modo preso sottogamba. La squadra di Ciccio Di Gaetano, tuttavia, ha una rosa di qualità che può ribaltare qualsiasi squadra e anche il tifo biancoscudato al “Tomaselli” potrebbe rivelarsi un fattore in grado di fare la differenza.

Arbitrerà Nissa – Trapani Mario Leone di Avezzano, con guardalinee Giuseppe Di Marco di Palermo e Marco Mirabella di Acireale. Il derby prenderà il via alle 16,30. Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna centrale (arancione ed élite) 35 euro

Tribuna centrale (gialla) 30 euro

Tribuna Centrale (rossa) 25 euro

Tribuna “BLU” laterale 18 euro (15 euro ridotto)

Curva Nord 12 euro (8 euro in prelazione)

Curva Sud (settore ospiti) 12 euro. Tutti i prezzi sono comprensivi di 2 euro di costi di commissione. Biglietto Ridotto: over 67, donne, ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ridotto Baby: valido per ragazzi con età inferiore a 10 anni. È possibile acquistare il biglietto presso Nissa Store entro mercoledì mattina 16 settembre 2026. Se il biglietto verrà acquistato in biglietteria, il prezzo sarà intero. Biglietti acquistabili anche online al seguente indirizzo internet: https://www.liveticket.