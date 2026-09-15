“Il valore della scelta”: il 21 settembre Caltanissetta ricorda Rosario Livatino

A trentasei anni dall’uccisione del giudice Rosario Livatino, il Comune di Caltanissetta promuove un’importante iniziativa dedicata alla memoria, alla legalità e al valore delle scelte individuali.

Lunedì 21 settembre 2026, alle ore 11:00, il Teatro Comunale Regina Margherita ospiterà l’evento “Il valore della scelta – Vita, lotta e legalità nel racconto di Renato Cortese”, organizzato dall’Amministrazione comunale e rivolto principalmente agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori della città.

Protagonista dell’incontro sarà il prefetto Renato Cortese, la cui lunga esperienza al servizio dello Stato e nel contrasto alla criminalità organizzata rappresenterà il filo conduttore di un racconto pensato per parlare direttamente alle nuove generazioni. L’evento vedrà Cortese dialogare con il giornalista Rai Salvo Toscano, in un percorso che unirà memoria, testimonianza personale, contributi audiovisivi, musica e partecipazione degli studenti.

La carriera investigativa del Prefetto Cortese è segnata da importanti operazioni contro Cosa Nostra e dalla guida della Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo, fino all’arresto di Bernardo Provenzano, avvenuto l’11 aprile 2006 dopo quarantatré anni di latitanza. Una storia professionale che l’Amministrazione comunale intende proporre ai giovani non come celebrazione di un singolo protagonista, ma come testimonianza concreta dei valori della legalità, dell’etica pubblica e dell’impegno al servizio delle istituzioni.

L’iniziativa è stata concepita come un talk esperienziale e immersivo, capace di trasformare il ricordo di Rosario Livatino in un’occasione di riflessione sul presente e sul futuro. Al centro dell’incontro, infatti, vi sarà il tema della scelta: quella di chi decide di servire lo Stato, di rispettare le regole, di non voltarsi dall’altra parte e di assumersi ogni giorno la responsabilità delle proprie azioni.

Il dialogo tra Renato Cortese e Salvo Toscano sarà intervallato da contributi video dedicati ad alcune significative operazioni di polizia e da momenti musicali affidati agli studenti del Liceo Musicale e Coreutico I.I.S.S. Manzoni-Juvara, mentre una parte centrale dell’incontro sarà riservata alle domande dei ragazzi, chiamati a confrontarsi direttamente con gli ospiti. Il programma si concluderà con un messaggio rivolto alle nuove generazioni sul significato della legalità come scelta quotidiana di libertà.

«Con questa iniziativa – dichiara il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro – vogliamo consegnare alle nuove generazioni una memoria viva. Rosario Livatino rappresenta ancora oggi un esempio straordinario di rigore, coerenza e fedeltà ai propri principi. Ricordarlo significa soprattutto interrogarsi sul valore delle nostre scelte. Per questo abbiamo voluto costruire un incontro rivolto ai giovani, attraverso la testimonianza diretta di un uomo dello Stato come il Prefetto Renato Cortese».

L’evento nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di evitare una commemorazione puramente formale e di costruire, invece, un momento autentico di incontro tra le istituzioni e i giovani. La memoria del sacrificio di Rosario Livatino e la testimonianza di Renato Cortese si incroceranno così in un’unica narrazione: da una parte il magistrato che ha servito la giustizia con profonda coerenza etica, dall’altra un uomo dello Stato che ha dedicato la propria vita professionale alla lotta contro la criminalità organizzata.

Un ponte tra memoria e presente, tra l’esempio di chi ha pagato con la vita la propria fedeltà alla giustizia e l’impegno quotidiano di chi continua a difendere lo Stato.

Perché, come suggerisce il titolo dell’iniziativa, la legalità non è soltanto un principio da affermare, è il valore di una scelta che ciascuno è chiamato a compiere, ogni giorno.

«Abbiamo voluto costruire un incontro che parlasse soprattutto ai giovani – aggiunge l’Assessore alla Comunicazione, Pier Paolo Olivo. Il titolo stesso, “Il valore della scelta”, rappresenta il cuore dell’evento. Attraverso il racconto del Prefetto Renato Cortese, nel dialogo con il giornalista Salvo Toscano, gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare una testimonianza autentica di chi ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato e alla lotta contro la criminalità organizzata. Vogliamo che il 36° Anniversario dell’uccisione del Giudice Rosario Livatino non si esaurisca in una commemorazione, ma lasci ai ragazzi una domanda: quale scelta sono chiamato a compiere, ogni giorno, per costruire il mio futuro e quello della comunità in cui vivo?».