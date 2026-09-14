Serie A, oggi Torino-Roma 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 14 settembre alle ore 18:30 la Roma scenderà in campo contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. Il match era inizialmente in programma domenica 13 settembre, ma è stato posticipato per via dell’impegno Champions League dei giallorossi contro il Fenerbahce. Trasferta vietata ai tifosi romanisti. I giallorossi di Gasperini sono reduci da un inizio di stagione perfetto, con tre vittorie in altrettante partite, contro Fiorentina, Lecce e Atalanta. La partita fra Torino e Roma sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Dazn. La partita è visibile anche sul canale Dazn 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento Dazn attivo Full o Family.

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