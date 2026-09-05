Serie A, oggi Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 5 settembre, l'Inter ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – a San Siro nella terza giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d'Italia in carica, arriva al match a punteggio pieno dopo aver battuto nelle prime due giornate Monza e Cagliari, mentre quella di Allegri ha vinto all'esordio con il Genoa per poi essere sconfitta in casa dal Como. La sfida tra Inter e Napoli è in programma oggi, sabato 5 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri. Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

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