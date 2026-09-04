Schianto con lo scooter sulla litoranea, morti due 18enni a Quartu Sant’Elena

(Adnkronos) –

Incidente mortale nelle prime ore del mattino sul litorale di Quartu Sant'Elena (Ca). Il tragico incidente stradale autonomo è accaduto lungo la strada litoranea del Poetto, in comune di Quartu Sant’Elena, alla rotonda della Marinella. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, un diciottenne cagliaritano che si trovava alla guida di uno scooter, con a bordo come passeggero un coetaneo, ha improvvisamente perso il controllo della moto, cadendo con violenza sull’asfalto. A seguito della segnalazione, sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme agli agenti della Questura di Cagliari e ai sanitari del 118. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione effettuati sul posto dall'equipaggio medico, per i due giovani non c’è stato purtroppo nulla da fare ed è stato possibile unicamente constatarne il decesso. I rilievi tecnici e planimetrici sono tuttora in corso a cura dei Carabinieri, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica e le cause dell’evento.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)