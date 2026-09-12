Aeronautica Militare, da Palermo a Milano un volo sanitario urgente per un uomo di 70 anni

Si è concluso nella notte, con l’atterraggio all’aeroporto di Milano Linate, il trasporto sanitario urgente effettuato dall’Aeronautica Militare in favore di un paziente di 70 anni, trasferito dalla Sicilia alla Lombardia per consentirgli di raggiungere rapidamente una struttura ospedaliera specialistica. Il paziente, ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo, è stato imbarcato nella serata di ieri a bordo di un Gulfstream G-650 del 31° Stormo di Ciampino, insieme a un infermiere che lo ha assistito durante il volo. Il velivolo è decollato da Palermo alle ore 23 ed è atterrato poco dopo la mezzanotte a Milano Linate da dove l’anziano è stato quindi trasferito in ospedale. (ANSA)