Mussomeli, inaugurata la “stanza tutta per sè” presso la locale Caserma dei Carabinieri

MUSSOMELI – Inaugurata oggi presso la caserma dei Carabinieri di Mussomeli la “Stanza tutta per sé”. All’evento hanno presenziato il Prefetto, Dott.ssa Licia Donatella Messina e le più alte autorità militari della provincia. Erano presenti, inoltre, il sindaco ed il vice sindaco di Mussomeli, rispettivamente Gianluca Nigrelli e Giuseppe Catania, il presidente del Consiglio Jessica Valenza, il comandante DEI Vigili Urbani Valenza, la Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota, il parroco don Liborio Franzù e i rappresentanti dell’ Associazione Soroptimist International, a testimonianza del forte impegno corale delle istituzioni. Il progetto nazionale “Una stanza tutta per sé” nasce nel 2015 da un accordo dell’Arma dei Carabinieri con l’Associazione Soroptimist International, con l’obiettivo di offrire uno spazio protetto, accogliente e sicuro a tutte le donne e alle persone vulnerabili che trovano il coraggio di denunciare. Un’iniziativa di fondamentale importanza per contrastare la violenza di genere, un fenomeno purtroppo ancora drammaticamente diffuso e di cui sentiamo parlare troppo spesso. Si tratta prima di tutto di una sfida culturale che richiede l’impegno quotidiano e condiviso di ognuno di noi per essere sradicata. In momenti così delicati, un ambiente protetto è essenziale per far sentire chi chiede aiuto accolto, tutelato e mai solo.