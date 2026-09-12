Salute

Tragedia a Partinico, 70enne muore in un incendio nel suo terreno

Redazione 3

Tragedia a Partinico, 70enne muore in un incendio nel suo terreno

Sab, 12/09/2026 - 09:42

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Un uomo di 70 anni, Castrenze Pirrello, è rimasto vittima di un incendio in contrada Bosco Falconeria a Partinico (Palermo). L’uomo si trovava nel suo appezzamento di terreno quando è stato investito dalle fiamme e dal fumo. A lanciare l’allarme è stata la moglie che non ha visto tornare il marito. Sono arrivati nella zona i vigili del fuoco che erano impegnati a spegnere le fiamme nelle vicinanze e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del pensionato. Le indagini sono condotte dai carabinieri. (ANSA).

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