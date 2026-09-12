Addio a Enzo Zappulla, studioso dei grandi del teatro siciliano

Enzo Zappulla, presidente dell’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano e tra le figure più autorevoli della cultura teatrale siciliana, è morto a Catania all’età di 91 anni. Nato nel 1935 a Licodia Eubea (Catania), Zappulla ha dedicato gran parte della sua vita allo studio, alla tutela e alla valorizzazione della memoria dello spettacolo e della letteratura dell’Isola, diventando un punto di riferimento nello studio di Luigi Pirandello, Luigi Capuana, Giovanni Verga e Federigo De Roberto. Nel 1984, insieme alla moglie Sarah Muscarà, professoressa di letteratura italiana all’Università di Catania, aveva fondato l’Istituto di Storia dello Spettacolo Siciliano, con l’obiettivo di recuperare, conservare e rendere fruibili documenti, fotografie, carteggi, manifesti e testimonianze legati alla storia culturale siciliana. Per decenni ne è stato presidente, promuovendo attività di ricerca, pubblicazioni e mostre in Italia e all’estero- La sua produzione scientifica, spesso realizzata insieme alla moglie, comprende numerosi volumi riccamente illustrati dedicati ai grandi protagonisti della scena siciliana e italiana. Tra le opere figurano “Martoglio cineasta”, “Musco. Il gesto la mimica l’arte”, “Pirandello e il teatro siciliano”, “Musco. Immagini di un attore”, “Giovanni Grasso. ‘Il più grande attore tragico del mondo’!, “La figlia di Iorio di Gabriele d’Annunzio tra lingua e dialetti”, “Bonaviri inedito” e “Turi Ferro. Il magistero dell’arte”. Particolare rilievo ha avuto il lavoro dedicato alla famiglia Pirandello, a Luigi e Stefano Pirandello, a Giovanni Verga, Nino Martoglio, Angelo Musco e agli altri protagonisti del teatro e della letteratura siciliana. L’attività della coppia Zappulla-Muscarà si è distinta per un paziente lavoro d’archivio, attraverso il recupero di documenti inediti, corrispondenze, fotografie d’epoca e materiali destinati altrimenti a disperdersi. Tra i progetti più significativi anche la mostra “Turi Ferro e il Teatro Stabile di Catania. Storia di un amore”, realizzata in occasione del centenario dell’attore, e le numerose esposizioni dedicate a scrittori e interpreti ospitate in Italia e all’estero. Zappulla ha inoltre contribuito a rafforzare i rapporti culturali tra la Sicilia e il mondo accademico internazionale. All’Università di Salamanca ha dato vita alla Cattedra Sicilia insieme a Vicente González Martín, Sarah Muscarà, all’ambasciatore d’Italia, al direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, all’Associazione degli Italianisti spagnoli e alla Fondazione Banco di Sicilia. Accanto all’attività di studioso, Zappulla ha ricoperto anche incarichi istituzionali. È stato sindaco di Licodia Eubea e commissario del Teatro Massimo Bellini di Catania. In quest’ultimo ruolo guardò anche alla dimensione internazionale dell’istituzione, affidando la direzione artistica al maestro Xu Zhong. (Pam/Adnkronos)