San Cataldo. Il 19 settembre s’inaugura mostra fotografica “Donne… tra luci e ombre” di Peppe Tambè all’Auditorium “Saporito”

SAN CATALDO. L’arte di Peppe Tambè torna a casa: inaugura la nuova personale del maestro nell’amato territorio. Un legame indissolubile con le proprie radici e un talento che continua a evolversi, conquistando critica e pubblico. Peppe Tambè torna ad abbracciare la sua terra con una nuova mostra personale, confermandosi una delle voci artistiche più autentiche e vigorose del panorama contemporaneo locale.

Il talento visivo di Peppe Tambè torna a essere protagonista assoluto della scena culturale locale. Il fotografo inaugura la sua nuova mostra personale, intitolata “Donne… tra luci e ombre”: un progetto espositivo interamente dedicato all’universo e al ritratto femminile, che conferma ancora una volta la sua capacità di scavare con maestria e sensibilità nell’animo umano.

L’esposizione rappresenta un tributo all’essenza della figura femminile, indagata non soltanto nella sua estetica, ma nella sua complessità emotiva. Attraverso una ricerca tecnica rigorosa, Tambè utilizza il contrasto visivo come strumento narrativo: le luci e le ombre non si limitano a plasmare i contorni dei volti, ma ne svelano le fragilità, la forza, la grazia e la determinazione. Il ritratto di Tambè si distingue per l’uso teatrale e profondo del chiaroscuro, capace di trasformare ogni scatto in un racconto psicologico intimo e senza tempo.

La scelta di esporre ancora una volta a casa dimostra come la grande fotografia d’autore possa nascere, fiorire ed essere condivisa direttamente nei propri luoghi di vita. La mostra sarà un appuntamento imperdibile per appassionati di fotografia, collezionisti e per tutti coloro che desiderano lasciarsi conquistare da uno sguardo artistico vibrante, autentico e di raro talento. Vernissage Sabato 19 Settembre alle ore 17 presso l’Auditorium Gaetano Saporito della Banca Toniolo – San Cataldo e resterà aperta fino al 27 di settembre.