San Cataldo. Ecco le date di inizio dell’anno scolastico nell’Istituto Comprensivo “Carducci”

SAN CATALDO. Il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, prof. Salvatore Parenti, informa l’utenza che, per le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, le lezioni nelle classi di Scuola Primaria e Secondaria avranno inizio lunedì 14 settembre 2026, mentre per le classi della Scuola dell’Infanzia le attività avranno inizio martedì 15 settembre.

I dettagli dell’orario e del calendario scolastico annuale sono disponibili nel sito web dell’Istituto: www.carduccisancataldo.edu.it.