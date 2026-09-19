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Roma-Inter, convalidato il secondo gol di Koné tra le polemiche: cos’è successo all’Olimpico

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Roma-Inter, convalidato il secondo gol di Koné tra le polemiche: cos’è successo all’Olimpico

Sab, 19/09/2026 - 19:00

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(Adnkronos) –
La doppietta di Manu Kone ha portato la Roma avanti 2-0 sull'Inter all'Olimpico, all'intervallo. La seconda rete del centrocampista francese, al 37' del primo tempo, è stato convalidato solo dopo la revisione del Var.  Cosa è successo? Dopo alcuni minuti da Lissone hanno ricostruito l'episodio: sul cross dalla destra di Dybala, c'è il tocco di Mancini, in posizone regolare, davanti alla porta nerazzurra con Kone che si ritrova il pallone sui piedi e di piatto la mette dentro, con la sua posizione regolare essendo dietro la linea del pallone, ragione per cui la rete è stata convalidata dall'arbitro Massa.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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