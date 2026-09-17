Rockstar Games svela i primi artisti della colonna sonora di GTA 6

(Adnkronos) – Rockstar Games ha iniziato a svelare il primo gruppo di artisti che comporranno le radio di Grand Theft Auto VI, affidando l'annuncio non a un comunicato ufficiale ma a un rollout coordinato sui social network. Ogni interprete coinvolto ha pubblicato sui propri profili un frammento ritagliato di un'illustrazione riconducibile all'immaginario del gioco, un modo per confermare la propria partecipazione senza che lo studio dovesse fornire dettagli aggiuntivi. La strategia, già sperimentata da altre produzioni per generare attesa attorno a un lancio, ha permesso a Rockstar di diffondere la notizia attraverso i canali degli stessi artisti, moltiplicandone la portata. Tra i nomi confermati figurano Travis Scott, Morgan Wallen, Future, Metro Boomin, Rauw Alejandro, il duo CA7RIEL & Paco Amoroso, Keith Richards, PinkPantheress, Lisa, Yung Lean e Fred again. La lista mette insieme generi lontani tra loro: dal trap all'hip-hop, dal country al reggaeton, fino all'elettronica sperimentale, in una selezione che riflette l'ambizione di Rockstar di costruire una colonna sonora capace di parlare a pubblici molto diversi per età e gusti musicali. A sorprendere maggiormente i fan è stata la presenza di Keith Richards, storico chitarrista dei Rolling Stones, accostato ad artisti di generazioni successive come PinkPantheress o Yung Lean. L'accostamento conferma la volontà dello studio di non limitarsi alle hit del momento, ma di costruire un panorama sonoro che intrecci icone consolidate del rock e figure emergenti della scena contemporanea, sulla scia di quanto già fatto con le colonne sonore radiofoniche dei precedenti capitoli della serie. Il coinvolgimento di produttori come Metro Boomin, oltre ai rispettivi cantanti, lascia inoltre intendere che alcune delle tracce presenti nel gioco potrebbero essere inedite o realizzate appositamente per GTA VI, seguendo una prassi già adottata da Rockstar in passato per rafforzare il legame tra la colonna sonora e l'identità del titolo. Non è ancora chiaro se questa prima ondata di annunci rappresenti l'intero cast musicale del gioco o solo un primo assaggio di una lista destinata ad ampliarsi nelle prossime settimane.

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