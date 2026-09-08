Rocío Muñoz Morales torna sul red carpet di Venezia: “Per me è un momento di grande serenità”

(Adnkronos) – Nel 2022 venne scelta come madrina del festival e da allora ogni settembre torna in laguna dove è inseguita dai fotografi e ricercata dai fan per selfie e autografi. In questa intervista all'Adnkronos racconta i suoi impegni cinematografici e il suo stato d'animo in questo periodo, un anno dopo la separazione da Raoul Bova.

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