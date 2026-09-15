Rissa su una nave da crociera in arrivo a Palermo, 13 giovani denunciati / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima di Palermo hanno denunciato 13 giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, per rissa aggravata. I fatti si sono svolti nel corso della scorsa settimana, a bordo di una nave da crociera, durante la tratta notturna tra Napoli e Palermo. A far scattare l’intervento è stata una segnalazione del personale di bordo che ha allertato la “Polmare” del capoluogo siciliano in merito ad una violenta colluttazione che ha visto coinvolto un folto gruppo di ragazzi.

All’arrivo della nave in porto, gli agenti hanno immediatamente avviato un’indagine che, attraverso la visione e l’incrocio dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza di bordo, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti ed identificare tutti i 13 soggetti coinvolti. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, lo scontro ha visto contrapporsi due gruppi di crocieristi: un primo, composto da giovani provenienti dal Salento, imbarcatisi a Civitavecchia, ed un secondo, di ragazzi siciliani, imbarcatisi a Palermo.