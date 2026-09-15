Prestito online, cosa cambia quando la risposta arriva entro un giorno lavorativo

Chi ha bisogno di liquidità per un progetto personale, una spesa imprevista o un acquisto importante, spesso valuta un prestito online anche in base ai tempi di risposta, oltre che alle condizioni economiche. Sapere entro quando può arrivare un esito concreto aiuta a organizzare meglio le proprie scelte e a valutare con più chiarezza tempi, importo e sostenibilità del rimborso.

Come funziona la richiesta di un prestito online

Per richiedere un prestito online con risposta entro un giorno lavorativo come quello proposto da Compass, la procedura si svolge interamente da smartphone o computer:

si inserisce nel simulatore l’importo desiderato, tra 1.000 e 30.000 euro, e si valuta una rata mensile in base alle proprie possibilità di rimborso;

si allegano i documenti richiesti (documento di identità, codice fiscale o tessera sanitaria, documentazione reddituale);

viene avviata la valutazione della richiesta e comunicato l’esito, in genere entro il termine della giornata lavorativa successiva rispetto all’invio della documentazione completa;

in caso di esito positivo, si procede con la firma elettronica del contratto e con l’erogazione della somma, secondo i tempi indicati.

Per i già clienti Compass, per importi tra 1.000 e 5.000 euro è disponibile, inoltre, un prestito immediato con valutazione automatica con esito comunicato entro un minuto, salvo eventuali impedimenti tecnici.

A cosa serve un prestito personale online

Un prestito personale online non è vincolato a una finalità specifica e può essere utilizzato per esigenze diverse: affrontare una spesa imprevista, organizzare un progetto personale, sostenere lavori di ristrutturazione della casa o gestire un acquisto importante, come quello di un’auto.

Proprio questa flessibilità, unita alla rapidità della risposta, possono rendere il prestito online una modalità da valutare sia in presenza di una necessità urgente sia quando si pianifica una spesa con qualche settimana di anticipo.

Quali documenti servono per la richiesta

Per completare la richiesta di un prestito online servono alcuni documenti di base, da caricare direttamente durante la procedura:

documento di identità in corso di validità;

codice fiscale o tessera sanitaria;

documentazione reddituale, come l’ultima busta paga per i lavoratori dipendenti o l’ultima dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi;

per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno valido e residenza in Italia da almeno un anno.

Cosa sono TAN e TAEG, in breve

Il TAN, tasso annuo nominale, indica il costo del prestito calcolato solo sugli interessi. Il TAEG, tasso annuo effettivo globale, include anche le spese accessorie come istruttoria ed eventuali assicurazioni obbligatorie, e rappresenta quindi il parametro più completo per valutare il costo complessivo di un finanziamento. Entrambi i valori vengono indicati in modo chiaro nel SECCI, il documento informativo precontrattuale che tutti gli istituti di credito mettono a disposizione prima della firma.

Il modulo SECCI riepiloga anche i tempi e i diritti del cliente, incluso il diritto di recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, previsto dalla normativa sul credito ai consumatori. Consultarlo con attenzione prima di firmare resta il modo più semplice per confrontare in autonomia le condizioni proposte.

Online o in filiale, la scelta resta del cliente

Chi preferisce un confronto diretto può rivolgersi a una delle oltre 340 filiali Compass distribuite su tutto il territorio nazionale, oppure fissare un appuntamento telefonico. La valutazione della richiesta tiene conto della situazione complessiva del richiedente, non di un singolo parametro, ed è comunque sempre soggetta ad approvazione: la rapidità riguarda i tempi di valutazione, non l’esito della stessa.

Per chi vive a Caltanissetta e in provincia, poter contare su un iter chiaro e su tempi di risposta certi significa poter pianificare con più serenità una spesa importante.

Va comunque ricordato che la rapidità riguarda i tempi di valutazione, non l’esito della stessa: la richiesta resta sempre soggetta ad approvazione da parte della società finanziaria, sulla base della situazione complessiva del richiedente.

Fonti

• Compass, pagina prodotto Prestito online (compass.it/prestito-online.html).