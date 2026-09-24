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Mussomeli punta sul futuro della zootecnia: successo per l’incontro di informazione con gli Stakolder sul benessere animale in allevamento a Palazzo Sgadari

Carmelo Barba

Mussomeli punta sul futuro della zootecnia: successo per l’incontro di informazione con gli Stakolder sul benessere animale in allevamento a Palazzo Sgadari

Gio, 24/09/2026 - 08:00

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MUSSOMELI – Si è concluso con un bilancio decisamente positivo l’incontro informativo dedicato al benessere animale e alla biosicurezza negli allevamenti, tenutosi nella cornice di Palazzo Sgadari. L’evento, fortemente voluto per sostenere e rilanciare il comparto agro-pastorale locale, ha visto una significativa partecipazione di operatori del settore, autorità e tecnici. La giornata è stata promossa da Confagricoltura Caltanissetta, in stretta collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Sicilia “A. Mirri”, e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Mussomeli. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco, avv. Gianluca Nigrelli, e il vicesindaco, dott. Giuseppe Catania. Nel corso del loro saluto istituzionale, il Sindaco ha ribadito il pieno e incondizionato sostegno  dell’amministrazione comunale a tutte le iniziative strategiche orientate alla crescita e alla modernizzazione della zootecnia siciliana. A seguire, l’importante contributo tecnico del dott. Sciara, dirigente dell’ASP Veterinaria di Mussomeli, che ha acceso i riflettori sull’importanza della cooperazione territoriale, auspicando un coinvolgimento sempre più sinergico tra i vari enti in futuro. Il cuore pulsante dell’appuntamento è stato l’approfondimento del Progetto Obiettivo IZSSI.1.4.1. Al centro del dibattito vi sono tre pilastri fondamentali per il settore: l’igiene delle produzioni zootecniche, il benessere degli animali da reddito e il rafforzamento della biosicurezza aziendale. I lavori sono stati coordinati con puntualità e grande professionalità da Alessandro Noto, rappresentante di Confagricoltura e consigliere comunale, e guidati con taglio pratico e divulgativo dal dott. Monteverde dell’Istituto Zooprofilattico. Durante la sessione tecnica, Monteverde ha illustrato nel dettaglio le linee guida e le opportunità concrete messe in campo dal progetto, dialogando direttamente con gli allevatori presenti e offrendo risposte puntuali ai loro dubbi operativi. La platea dei produttori ha risposto con grande entusiasmo e interesse, cogliendo l’occasione per ribadire la necessità di fare rete con il mondo scientifico e le istituzioni. Una sinergia giudicata indispensabile per elevare ulteriormente gli standard qualitativi della filiera zootecnica locale e valorizzare le eccellenze del territorio. In chiusura, il coordinatore Alessandro Noto ha rivolto un ringraziamento formale a tutte le autorità intervenute, ai relatori e ai tecnici di Confagricoltura Dott. Salvatore Carrubba e Dott. Onofrio Tona, suggellando una giornata che segna un nuovo e importante passo in avanti per lo sviluppo sostenibile dell’economia agricola di Mussomeli.
 

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