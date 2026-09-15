Pokémon Pokopia festeggia un nuovo record all’Autodromo di Monza

(Adnkronos) – Pokémon Pokopia ha raggiunto quota 5 milioni di copie vendute a livello globale, un risultato ottenuto in poco più di quattro mesi dal debutto su Nintendo Switch 2. Il dato conferma l'accoglienza positiva riservata al titolo e rafforza la posizione della console di ultima generazione come piattaforma di riferimento per il franchise Pokémon, sia per le avventure già disponibili sia per quelle in arrivo nei prossimi mesi. Ad oggi Pokémon Pokopia si conferma tra i giochi più apprezzati dell'anno, complice la sua natura di simulatore di vita e l'ampia libertà creativa lasciata ai giocatori. Proprio questa vocazione creativa ha trovato una declinazione particolarmente sentita in Italia, dove alcune community online si sono riunite per ricostruire virtualmente l'Autodromo Nazionale di Monza, in concomitanza con il Gran Premio d'Italia di Formula 1 disputato dal 4 al 6 settembre. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il content creator Ilias Cocchi Pontalti, noto come Gidano, e la community Animal Crossing Life, che hanno utilizzato gli strumenti di personalizzazione del gioco per riprodurre il circuito brianzolo, i box e persino una storica vettura di Formula 1. Il progetto si inserisce in un filone già avviato dai giocatori italiani, che nei mesi scorsi avevano ricreato in-game alcuni dei monumenti più noti del Paese, dal Colosseo al Ponte di Rialto fino al Tempio della Concordia. Al successo commerciale si affianca l'ampliamento dei contenuti di gioco tramite il Pass di espansione a pagamento, il cui primo capitolo è già disponibile. Il pass prevede tre parti pensate per ampliare in modo sostanziale l'universo di Pokémon Pokopia, con nuove aree esplorabili, Pokémon inediti ed elementi decorativi aggiuntivi. La Parte 1, intitolata Fondale Bolleblub e pubblicata il 5 agosto, introduce una città sottomarina con nuovi Pokémon, arredi e ricette da scoprire. In concomitanza è stato distribuito un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco, che aggiunge la mossa Sub e permette a Ditto di esplorare i fondali marini. Le Parti 2 e 3 del Pass di espansione sono previste rispettivamente per la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

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