Caltanissetta. Il Comitato della Croce Rossa Italiana promuove un corso sulle manovre salvavita pediatriche

CALTANISSETTA. La tutela dei bambini passa anche dalla capacità degli adulti di intervenire con prontezza e competenza nelle situazioni di emergenza. Con questa consapevolezza, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha organizzato per il 26 Settembre 2026 un corso dedicato alle manovre salvavita pediatriche, un appuntamento formativo che mira a diffondere conoscenze essenziali per prevenire tragedie e rafforzare la cultura della sicurezza.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle 09:30 alle 12:30 presso la sede CRI di via Xiboli 345, si inserisce nel più ampio impegno della Croce Rossa nel promuovere comportamenti responsabili e consapevoli all’interno della comunità. Il corso è rivolto a genitori, nonni, insegnanti, operatori scolastici, baby-sitter e a chiunque, per ruolo o sensibilità, desideri acquisire competenze pratiche per proteggere i più piccoli.

Durante la mattinata, i volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta specializzati guideranno i partecipanti nell’apprendimento delle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, una delle emergenze più frequenti e insidiose che possono verificarsi nella quotidianità domestica o scolastica. Attraverso prove pratiche su manichini, ciascun partecipante potrà esercitarsi direttamente, comprendendo i passaggi corretti e acquisendo sicurezza nei gesti.

La filosofia dell’iniziativa, dichiara la Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Sonia Bognanni è racchiusa nel messaggio che accompagna la campagna informativa: “Conoscere oggi, proteggere domani. Piccole manovre possono fare una grande differenza.” Una frase che sintetizza l’importanza della prevenzione e della formazione, strumenti fondamentali per ridurre i rischi e intervenire tempestivamente quando ogni secondo conta.

La Croce Rossa Italiana, attraverso il Comitato di Caltanissetta, conferma ancora una volta la propria vicinanza alla cittadinanza, promuovendo attività che rafforzano la resilienza della comunità e diffondono competenze utili a tutti. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di educazione sanitaria che la CRI porta avanti da anni, con l’obiettivo di rendere ogni cittadino più consapevole e preparato. “Insieme, possiamo salvare una vita” è il richiamo che chiude la locandina dell’evento, un invito alla partecipazione e alla responsabilità collettiva. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Claudia Maria Sollami al 3200596883, utilizzare il QR Code della locandina od attraverso il sito internet https://www.cri.caltanissetta.it/it/centro-di-formazione/

Il corso rappresenta un’opportunità preziosa per imparare, confrontarsi e acquisire competenze che possono fare la differenza. Un gesto di cura verso i bambini, ma anche verso l’intera comunità, nel segno di un’Italia che aiuta e di una Croce Rossa sempre presente.