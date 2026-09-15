Incidente in galleria a Enna, chiusa temporaneamente la A19

Traffico bloccato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo siciliano, per un incidente all’altezza della galleria San Nicola, in provincia di ENNA. Un tir ha urtato e danneggiato la struttura che sostiene l’impianto di illuminazione del tunnel. Il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono presenti la polizia stradale, le squadre Anas e i vigili del fuoco del Comando provinciale di ENNA