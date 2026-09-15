Stragi sulle strade, interrogazione parlamentare di ControCorrente. Marano: “Più controlli e più educazione nelle scuole, basta chiamarle fatalità”

“Quattro giovani vite spezzate nel giro di pochissimi giorni ed una Comunità sconvolta: i drammatici incidenti stradali avvenuti sulle strade del Calatino impongono una seria riflessione che chiama in causa anche la politica. Ecco perché come gruppo parlamentare di ControCorrente abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare per accendere i riflettori sulla sicurezza stradale in tutta la Sicilia e allo stesso tempo avanzare proposte concrete per evitare che sull’asfalto continui a scorrere il sangue dei nostri ragazzi”.

Così Jose Marano, capogruppo ControCorrente all’Assemblea regionale siciliana e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars.

“Il problema – prosegue Marano – non riguarda solo la zona del Calatino ma tutta l’Isola dove strade e autostrade versano in condizioni disastrose e questo spesso espone maggiormente i cittadini siciliani al rischio di incidenti, anche mortali. Le linee di intervento sono due: una presenza più capillare delle forze dell’Ordine sulle nostre strade ma allo stesso tempo dobbiamo parlare ai giovani e sensibilizzarli sull’importanza del rispetto non solo del codice della Strada ma anche su cosa comporta l’utilizzo di super alcolici e sostanze stupefacenti. Serve prevenzione e serve subito: solo attraverso una campagna permanente nelle scuole è possibile educare i nostri giovani all’importanza di una guida sicura. Non possiamo più restare in silenzio di fronte alle stragi che si consumano quasi giornalmente sulle nostre strade ma soprattutto non possiamo mentire a noi stessi etichettando queste morti come tragica fatalità”.

I deputati del gruppo parlamentare ControCorrente Jose Marano, Carlo Gilistro, Ismaele La Vardera e Alessandro De Leo aggiungono: “Più controlli e più prevenzione: è su questi due pilastri che deve poggiarsi la sicurezza stradale. Abbiamo il dovere di reagire, le istituzioni devono fare la loro parte su entrambi i fronti, senza dimenticare che la necessità di educare ad una guida prudente non riguarda solo le giovani generazioni ma è un investimento da fare sulla collettività”.