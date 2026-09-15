Scalzo (Dasoe), ‘in Sicilia 3.665 nuovi casi annui di tumore alla mammella’, ‘3.468 al colon retto e 168 al collo dell’utero, lo screening salva la vita’

“Il tumore della mammella femminile è, con 3.665 nuovi casi medi annui in Sicilia, il più frequentemente diagnosticato nelle donne e rappresenta il 32,1% del totale dei tumori femminili. Prima si interviene meglio è”. Lo ha detto Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dasoe, a margine di un evento a villa Magnisi a Palermo.

Secondo i dati raccolti dal dipartimento, infatti, tra le donne questa neoplasia rappresenta quasi un tumore su tre. Una donna siciliana su 9 ha il rischio teorico di avere una diagnosi di tumore nel corso della sua vita (dalla nascita agli 84 anni). Nell’isola, nel dettaglio, il numero medio annuale di casi è: ad Agrigento 295, a Caltanissetta 193, Catania 825, Enna 113, Messina 512, Palermo 914, Ragusa 219, Siracusa 289, Trapani 305.

Per quanto riguarda i tumori al collo dell’utero “si stimano in media 168 nuovi casi l’anno e a Palermo si registra una maggiore incidenza con 44 casi – prosegue il dirigente regionale del Dasoe – e noi abbiamo la consapevolezza che c’è gente che sta covando un tumore e non lo sa, quindi per questo diciamo che la prevenzione è fondamentale”.

Nel dettaglio per quanto riguarda il tumore al collo dell’utero la seconda provincia siciliana che registra un alto numero di casi annui è Catania con 31 casi, poi Messina con 30, seguono Siracusa con 17, Trapani con 15, Ragusa 10, Agrigento 11, Caltanissetta 5 e infine Enna 4.

E poi c’è un’altra tipologia di tumore aggressivo, quello al colon retto. “Per questa tipologia di tumore l’aspettativa di vita dopo i cinque anni da quando si è scoperto – sottolinea Scalzo – per l’uomo è di oltre il 50% e per la donna il 46%. Questo vuol dire che se il paziente se ne accorge per tempo vi sono più aspettative di vita rispetto a quello che se ne accorge in ritardo, per questo diciamo che è opportuno sottoporsi agli screening, sono gratuiti e salvano la vita”.

I casi annui di tumore al colon retto nell’isola sono 3.468 casi l’anno, di cui 1.871 (54%) tra gli uomini e 1.597 (46%) tra le donne. Questa tipologia di tumore è al secondo posto per frequenza fra quelli maggiormente diagnosticati nell’isola e rappresenta il 14,1% del totale, in particolare il 14,5% fra gli uomini ed il 13,7% fra le donne. A Palermo i casi annui tra le donne sono 428, a Catania 346, Messina 204, Trapani 140, Agrigento 131, Siracusa 120, Ragusa 93, Caltanissetta 80, Enna 53. Per quanto riguarda gli uomini invece a Palermo sono 455, Catania 400, Messina 258, Agrigento 170, Trapani 162, Siracusa 146, Ragusa 111, Caltanissetta 101, Enna 68.