Padre, madre e figlia accoltellati in casa a Ladispoli: al vaglio posizione dell’altro figlio

(Adnkronos) – Ancora un dramma familiare. Un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione in via Budapest, a Ladispoli. E' successo intorno alle 13.20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un 30enne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.

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