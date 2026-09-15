Ora solare, Napoli (Confapi): “Meglio ora legale permanente, benefici per pmi”

(Adnkronos) – “Come Confapi siamo favorevoli all’ora legale permanente. Riteniamo, infatti, che possa migliorare le condizioni operative delle pmi industriali e ridurre gli oneri organizzativi legati agli adeguamenti periodici nei sistemi informatici, nella produzione, nella logistica e nella sincronizzazione con partner internazionali. La soppressione dei cambi stagionali dell’ora dovrebbe però avvenire a condizione che la riforma sia attuata in modo coordinato a livello europeo, con tempi certi e un quadro armonizzato, per garantire benefici reali al sistema produttivo e alle nostre pmi”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Francesco Napoli, vice presidente nazionale di Confapi, interviene sul dibattito sul ritorno dell'ora solare a partire dal 25 ottobre, e sugli effetti per le imprese e l'economia. E secondo Napoli il dibattito sul tema dovrebbe portare a una decisione ormai necessaria. “Il tema del cambio stagionale dell’ora -spiega Napoli- è un passaggio rilevante che tocca aspetti strutturali del funzionamento dell’economia europea, da inserire in una riflessione sull’efficienza dei sistemi regolatori, sulla competitività delle imprese e sulla coerenza del mercato interno. In un contesto economico e tecnologico profondamente mutato, il superamento dell’alternanza oraria rappresenta una misura di semplificazione burocratica”. Per il vice presidente di Confapi "sul piano energetico il beneficio" dell'ora legale permanente "esiste ma è oggi più contenuto: secondo i dati Terna (marzo 2026), in Italia l’ora legale comporta un risparmio annuo di circa 302 milioni di kWh, pari al fabbisogno di oltre 115.000 famiglie, con un beneficio economico di circa 80 milioni di euro nel 2026; dal 2004 al 2025 il risparmio complessivo è stato superiore a 12 miliardi di kWh, pari a circa 2,3 miliardi di euro. Tuttavia, tali benefici risultano sempre più limitati per effetto dell’adozione di tecnologie a basso consumo (led), della diffusione di sistemi intelligenti di gestione dell’energia e dell’aumento dei consumi legati alla climatizzazione estiva”. Ma i vantaggi dell'ora legale permanente secondo Napoli sarebbero sul benessere personale, a patto di un coordinamento europeo sulla proposta. "Il cambio stagionale dell’ora è associato a effetti sui ritmi biologici e sul benessere individuale, mentre la sua eliminazione contribuirebbe a una maggiore stabilità dei ritmi quotidiani. Resta essenziale il coordinamento europeo: il rischio di una frammentazione dei fusi orari, derivante da scelte autonome degli Stati membri, potrebbe creare criticità per commercio, trasporti e aviazione e distorcere il mercato interno. L’adozione dell’ora legale permanente, insomma, va armonizzata e dovrebbe essere accompagnata da una sperimentazione di almeno un anno e da una valutazione di impatto approfondita e multisettoriale con il coinvolgimento delle parti sociali”, conclude Napoli.

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