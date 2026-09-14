Motori. Una Coppa Nissena in chiaroscuro per la Island Motorsport

Alterne fortune per i tre portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) impegnati in quel di Caltanissetta, teatro lo scorso fine settimana di una dimezzata 71ª Coppa Nissena Historic, interrotta anzitempo per le avverse condizioni meteo dopo la disputa della sola domenicale Gara 1. Il quinto appuntamento stagionale del Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche, disputatosi lungo i 5450 metri del percorso ricavato sulla SS 122 tra Ponte Capodarso ed il Villaggio Santa Barbara, ha detto bene ad Alfredo Altopiano che, alla guida della sempre ammirata Opel Kadett GTE già portata all’esordio alla Monte Erice Storica poco più di sette giorni addietro, ha concluso quinto nel 3° Raggruppamento conquistando il primato in classe SIL/2000.
A far da contraltare, il rientro poco fortunato del compagno di squadra Stefano Parisi (assente nel Trapanese), a bordo della potente Lancia Delta Integrale. Pur inserendosi nella top ten del 4° Raggruppamento, infatti, il gentleman driver nisseno ha tagliato a malapena il traguardo a causa di un problema accusato al regolatore della pressione della benzina.
In lizza tra le “Classiche”, infine, da segnalare la terza piazza messa a segno dall’altro pilota locale Beppe D’Anca, vero e proprio decano della specialità, che ripresentatosi ai nastri di partenza con l’Osella PA20/S BMW dopo un primo test ericino interrompendo così un “digiuno” agonistico-sportivo protrattosi per 13 anni, è stato penalizzato nel corso dell’intero weekend da persistenti noie all’alimentazione.