Milano, progetto Tales racconta in 30 foto la scienza alla città

(Adnkronos) – Trenta immagini scientifiche, realizzate da giovani ricercatori e frutto del loro lavoro, si trasformano in opere d'arte e, dal 21 al 27 settembre, saranno esposte sui totem digitali di 6 stazioni della metropolitana di Milano (Duomo, San Babila, Centrale, Cadorna, Garibaldi, Porta Genova). Ogni scatto è accompagnato da un QR code per spiegarne il significato. La mostra dinamica è il cuore del progetto 'Tales – The Art of Life Sciences', iniziativa che nasce per promuovere la cultura scientifica e la ricerca, avvicinandole ai cittadini. Il progetto – informa una nota – culmina il 25 settembre con l'evento di premiazione a Palazzo Lombardia, organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, in cui saranno annunciate le 3 immagini vincitrici di Tales 2026, selezionate da una giuria. I 3 giovani ricercatori premiati riceveranno un riconoscimento ufficiale davanti alla comunità scientifica istituzionale e industriale lombarda. Tales 2026 è promosso da Bion – Cluster lombardo scienze della vita, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, e ha visto il coinvolgimento di oltre 30 Università e Centri di ricerca sul territorio regionale. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo. "Cellule, tessuti, strutture biologiche, dati, modelli e fenomeni invisibili a occhio nudo: le immagini in gara raccontano il lavoro quotidiano di chi fa ricerca e offrono una diversa prospettiva sui processi, sulle tecnologie e sulle scoperte che prendono forma nei laboratori – spiega Gianluca Vago, presidente di Bion – Cluster lombardo scienze della vita e direttore del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia (Dipo) dell'università Statale di Milano – Questo progetto nasce per comunicare la scienza attraverso le sue immagini, con l'obiettivo di creare una relazione tra ricercatori e pubblico in un percorso di scoperta, conoscenza e approfondimento del valore della ricerca. In questo modo, vogliamo avvicinare migliaia di cittadini alla scienza. Il progetto ha riscosso un grande successo, sono state inviate 148 immagini da giovani ricercatori che lavorano nei più importanti centri della Lombardia. I 30 scatti esposti nella mostra sono stati quelli più votati dal pubblico sulla gallery online presente sul sito web di Tales, proprio per la loro capacità di raccontare la scienza e l'innovazione. Queste immagini escono così dai laboratori per entrare nella città di Milano". Grazie a Tales 2026, Bion – Cluster lombardo scienze della vita intende "valorizzare il lavoro svolto quotidianamente all'interno di Irccs, università, centri di ricerca e di innovazione, restituire alla collettività il valore delle attività di ricerca e innovazione sviluppate sul territorio e promuovere l'eccellenza lombarda nel settore delle scienze della vita", si legge nella nota. "La scienza diventa arte, senza perdere il proprio rigore, ma trovando nuovi modi di comunicare ciò che scopre e studia – sottolinea Vago – Vogliamo raccontare la ricerca attraverso le immagini e il lavoro dei giovani talenti che stanno plasmando il presente e il futuro della scienza, dell'innovazione e della salute. Tales vuole promuovere la cultura scientifica, per costruire una comunità che sostenga l'accesso delle nuove generazioni alle materie tecnico-scientifiche, a favore di un Paese in grado di innovare, curare e crescere. E prova a farlo anche utilizzando il potere della bellezza". Il contest 'The Art of Life Sciences' è stato avviato il 22 luglio con la possibilità, per i ricercatori under 40, di caricare le immagini in una galleria online sulla piattaforma Tales (talesofbion.it). Dal 27 agosto al 7 settembre si è svolta la votazione online da parte del pubblico. Dal 21 al 27 settembre, nell'ambito della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, le 30 immagini più votate saranno esposte sui totem digitali di sei stazioni della metropolitana di Milano e il 25 settembre, presso Palazzo Lombardia, è prevista la premiazione di 3 giovani ricercatori. Sul sito talesofbion.it resterà visibile la gallery delle 148 immagini che hanno partecipato al contest.

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