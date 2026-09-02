Mezzo agricolo si ribalta e lo ferisce mortalmente al collo: morto operaio trentenne

Tragedia sul lavoro. E’ quella avvenuta a Ciminna in provincia di Palermo. Vittima un operaio di 30 anni che è morto in un’azienda agricola. L’uomo, Camara Dramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo che non gli ha lasciato scampo.

Come riportato da Ansa, sul posto in cui è avvenuto l’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo dichiararne il decesso. Le indagini sono state avviate da parte dei carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo.