Marianopoli. S.P. 42, incontro al Libero Consorzio sul tratto Mucini–bivio Chibbò: prospettati lavori nei prossimi mesi e pulizia immediata della strada

MARIANOPOLI. Si è svolto nei locali del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l’incontro sulle condizioni della S.P. 42, con particolare riguardo al tratto Mucini–bivio Chibbò. Al confronto hanno partecipato il delegato provinciale alla Viabilità, Gianluca Miccichè; Calogero Vaccaro, referente dei firmatari della richiesta di intervento e una numerosa delegazione del gruppo spontaneo di cittadini interessati alla S.P. 42. Per il settore Viabilità del Libero Consorzio erano presenti l’ing. Raffaele Giarratana e il geom. Mario Riggi.

L’incontro è stato giudicato soddisfacente, come primo passo verso la soluzione delle criticità segnalate, sia dai rappresentanti del Libero Consorzio sia dai cittadini. La delegazione ha apprezzato la sensibilità e l’attenzione mostrate dal delegato Miccichè e dai funzionari provinciali.

Nel corso del confronto, i rappresentanti del Libero Consorzio hanno riferito che sono in corso le procedure di aggiudicazione dei lavori relative a perizie che comprenderebbero anche gli interventi richiesti. Su questa base, hanno prospettato la possibilità che i lavori prendano avvio tra qualche mese. Si tratta di una previsione comunicata durante l’incontro, della quale i cittadini attendono di conoscere tempi e contenuti definitivi.

Gli interventi prospettati riguardano il ripristino dei tratti di manto stradale danneggiati e delle opere stradali interessate dalle criticità segnalate. Nell’attesa, il Libero Consorzio ha rappresentato che sarà eseguita la pulizia dei cigli stradali, delle cunette e dei ponticelli, per migliorare le condizioni di sicurezza del transito.

È stata affrontata anche la richiesta di alleggerire il traffico dei mezzi pesanti deviato sul tratto Mucini–bivio Chibbò. Il Libero Consorzio ha comunicato che sta esaminando il problema alla luce delle esigenze complessive della circolazione. I cittadini attendono una valutazione che tenga conto della sicurezza di tutti i percorsi coinvolti. In tal senso è stato anche auspicato un eventuale intervento di ammodernamento ed allargamento del tratto di strada in interesse, che in atto funge da circonvallazione dell’abitato di Marianopoli, attraverso anche le eventuali opere di compensazione dovute per i lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Lercara Dir. Caltanissetta Xirbi (lotto 3), che hanno interessato e continuano ad interessare il territorio in questione.

«Abbiamo trovato ascolto e disponibilità», dichiara Calogero Vaccaro a nome dei richiedenti. «Ringraziamo il delegato Miccichè, l’ing. Giarratana e il geom. Riggi. L’incontro segna un avvio positivo; ora seguiremo gli interventi immediati annunciati e l’avanzamento delle procedure per i lavori, affinché alle indicazioni ricevute seguano risultati verificabili».