Lenovo porta l’Hybrid AI a IFA 2026 tra nuovi dispositivi e soluzioni per le aziende

(Adnkronos) – In occasione di Lenovo Innovation World, in scena a IFA 2026, l'azienda cinese ha messo in mostra il proprio portafoglio di soluzioni Hybrid AI, la strategia che punta a distribuire l'intelligenza artificiale tra dispositivi, infrastrutture ed edge computing. L'obiettivo dichiarato è duplice: da un lato consolidare un'unica esperienza di AI personale accessibile da PC, smartphone, tablet e indossabili, dall'altro fornire alle aziende strumenti per trasformare i propri dati in valore operativo. Il fulcro dell'ecosistema resta Lenovo & Motorola Qira, l'assistente AI che l'azienda estende ora a un numero crescente di dispositivi. Il supporto arriva anche ai PC Lenovo con 16 GB di memoria, ampliando la platea di utenti compatibili, mentre gli smartphone Motorola delle famiglie edge, razr 70 e signature lo integreranno con l'aggiornamento ad Android 17. Debutta inoltre il primo wearable compatibile, il moto watch ultra. Grazie a una collaborazione con Workato, Qira si collega ora anche a servizi di uso quotidiano come Gmail, Google Calendar, Slack e Outlook, permettendo di eseguire azioni direttamente dagli strumenti già in uso senza passare da un'app dedicata. Sul fronte dei notebook, la gamma Yoga si rinnova con Yoga Pro 9n e Yoga 9n 2-in-1, i primi modelli della serie a montare la piattaforma NVIDIA RTX Spark, pensata per il calcolo AI in locale ad alte prestazioni. Ai tablet Android si affiancano invece Yoga Tab Plus Gen 2 e Yoga Tab Gen 2, che portano l'approccio "pen-first" già sperimentato sui notebook. Lenovo ha inoltre presentato Smart Canvas Concept, un prototipo pensato per raccogliere e organizzare idee combinando voce, penna, fotocamera e touch su più dispositivi collegati. Per il pubblico consumer arrivano invece le nuove famiglie IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i. La prima punta sulla personalizzazione, con sette varianti di colore e funzioni AI integrate nell'uso quotidiano; la seconda applica lo stesso approccio ai desktop all-in-one, con funzioni pensate per lavoro, studio e intrattenimento domestico. L'offerta business si aggiorna con i desktop ThinkCentre X Ultra e ThinkCentre M75, entrambi orientati a un'elaborazione AI locale scalabile, e con i notebook ThinkBook 14 Gen 9 e ThinkBook 14x Gen 2. Si amplia anche la gamma di monitor ThinkVision, pensata per la collaborazione in ufficio tra videoconferenza, docking e strumenti di gestione. Sul fronte sicurezza, Lenovo ha introdotto ThinkShield TraceLock, sviluppato con Absolute Security, e nuove funzionalità realizzate insieme a Prompt Security, controllata di SentinelOne, per dare alle aziende maggiore visibilità sui dispositivi e sull'uso dell'intelligenza artificiale. Tra i concept mostrati a Berlino figurano Project AeroBlade, un notebook privo di ventole che punta su prestazioni elevate in uno spessore ridotto, e Project Swan, che immagina un portatile capace di espandere la propria superficie di lavoro quando serve più spazio per creare o collaborare. Motorola ha infine presentato motorola edge 70 plus, con design quad-curved, fotocamera da 200 megapixel e piattaforma Snapdragon 7s Gen 3, insieme al moto watch ultra, che integra le funzioni fitness di Polar e Wear OS by Google, e al caricatore wireless moto snap. Si aggiunge alla Brilliant Collection anche motorola razr 70 with Crystals by Swarovski, edizione speciale del flip phone con finitura PANTONE Meteorite e cristalli applicati a mano.

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