“LABSCHOOL”, brillano tre studentesse del liceo coreutico “R.Settimo” di Caltanissetta

Partecipazione di rilievo per tre studentesse del Liceo Coreutico “R.Settimo” di Caltanissetta guidato dalla DS reggente Loredana Schillaci, selezionate insieme ad altri 24 ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Sicilia per prendere parte a “LABSCHOOL – Officina delle Arti Sceniche”. Il progetto, promosso dalla Rete Salus Scuole SHE Sicilia e finanziato dall’Assessorato Regionale all’Istruzione per il tramite dell’USR Sicilia, si svolge dal 7 al 12 settembre presso il Convitto San Carlo di Erice. L’iniziativa coinvolge complessivamente 27 studenti (tre per ciascuna provincia siciliana) in un laboratorio teatrale e formativo intensivo di sei giorni.

A guidare il percorso è Alessandro Ienzi, avvocato per i diritti umani, attore, regista e fondatore della compagnia internazionale Raizes Teatro, nota per il suo impegno nel teatro civile e sociale.

Attraverso la metodologia del learning by doing (imparare facendo), le studentesse stanno esplorando le diverse competenze dell’opera teatrale — dalla recitazione alla scrittura, dalla regia alla scenografia — affrontando temi sociali contemporanei. Il tema centrale della creazione finale è la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani, affrontato non in modo didascalico, ma come spazio di ascolto, riflessione e partecipazione artistica nello spazio pubblico.

A coronamento del lavoro svolto, per il quale sono state accompagnate con solerzia dalla professoressa Elisabetta Civiletto, nella serata di venerdì 11 settembre, i ragazzi hanno portato in scena il loro spettacolo nello splendido scenario della piazza principale di Erice, trasformando lo spazio urbano in un luogo d’incontro, arte e sensibilizzazione per la comunità.

L’esperienza di Erice rappresenta solo la prima tappa di un percorso più ampio: ad ottobre, infatti, le studentesse potrebbero partecipare agli Stati Generali dell’Istruzione.

A dicembre, il gruppo si ritroverà a Palermo per tre giornate dedicate al prosieguo e alla restituzione del progetto.

Un’importante occasione formativa e di crescita per i giovani talenti del territorio, che unisce espressione artistica, cittadinanza attiva e prevenzione sociale.