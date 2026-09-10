La mostra fotografica su Piersanti Mattarella fa tappa a Catania, inaugurazione il 12 settembre al Museo Diocesano

Dopo il successo di Palermo, la mostra fotografica ‘Il sogno spezzato – L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella’ farà tappa al Museo diocesano di Catania. L’inaugurazione è prevista per sabato 12 settembre alle 17:30, al Museo Diocesano, hub di ArtEcclesiae Catania, partner dell’iniziativa. Sostenuta da Banca del Fucino e curata dalla Fondazione Sicilia, la mostra include anche testi a cura di Giovanni Grasso, biografo di Piersanti Mattarella. Attraverso l’esposizione ‘Il sogno spezzato – L’orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella’, allestita nel 2025 a Villa Zito di Palermo, la Fondazione Sicilia ha voluto celebrare idealmente il novantesimo anniversario della nascita del presidente della Regione ucciso il 6 gennaio del 1980. Un percorso visivo che ha restituito, soprattutto alle giovani generazioni, il ritratto dell’uomo “con le carte in regola” nella vita privata come nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali. Le fotografie, la maggior parte delle quali inedite e provenienti dagli archivi della famiglia Mattarella, a partire dagli anni Quaranta del Novecento, ripercorrono nel tempo la sua formazione, il suo ingresso in politica, la sua ascesa al vertice del governo regionale e, in generale, la brillante carriera politica di Piersanti Mattarella, ma anche la sua dimensione umana e familiare, attraverso le immagini che lo ritraggono con il padre, la madre, i fratelli, la moglie e i figli che gli sono accanto durante tutto il suo percorso, contribuendo a delinearne un ritratto a tutto tondo. Emerge così la figura di un uomo delle Istituzioni, erede del pensiero politico di Sturzo, Dossetti e La Pira e ispirato da ideali di democrazia, di trasparenza e di politica come servizio alla comunità, e, allo stesso tempo, quella del figlio che nel tempo diventa a sua volta marito e padre amorevole, circondato da un calore di affetti di cui è il centro e l’attore principale. Si susseguono così le immagini che lo ritraggono accanto a Moro, a Pertini, ai papi Pio XII e Giovanni XXIII, che si intrecciano con quelle di momenti familiari vissuti con serenità. “Questo nostro percorso fotografico su Piersanti Mattarella compie una nuova, importantissima tappa raggiungendo Catania, una città – afferma Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia – profondamente viva di grande sensibilità culturale. Sono certa che anche in questo caso i giovani, e non soltanto loro, sapranno riscoprire una figura cardine nella storia di tutta l’Italia, che tracciò un percorso di cambiamento pagando un prezzo altissimo, senza mai arretrare”. (Com/Sac/Dire)