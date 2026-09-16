Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon festeggia 30 anni con la nuova espansione speciale

(Adnkronos) – In occasione delle celebrazioni per i tre decenni del franchise, The Pokémon Company International ha reso disponibile in tutto il mondo l'espansione speciale "30° Anniversario" del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. La nuova serie si caratterizza per una struttura composta integralmente da carte in finitura olografica e introduce sul mercato la categoria di rarità denominata "rara Futuristica", firmata dall'artista giapponese YOSHIROTTEN. All'interno di ciascuna busta è inclusa una delle trenta carte rare dedicate a Pikachu, affiancata da illustrazioni ambientate in diversi momenti della giornata e dal rientro nel circuito di gioco di trenta carte storiche riedite per l'occasione. Il piano di distribuzione fisica prevede l'uscita simultanea presso i rivenditori autorizzati a partire dal 16 settembre 2026, con variazioni territoriali a seconda dei mercati regionali, articolandosi in differenti formati collezionabili che comprendono il Set Allenatore Fuoriclasse dotato di nove buste e una carta promozionale di Nidorina, la Collezione con poster abbinata alle carte promozionali dei tre uccelli leggendari Articuno, Zapdos e Moltres, le opzioni con adesivi dedicate a Exeggutor di Alola o Lucario e i cofanetti dedicati ai Pokémon-ex incentrati su Sylveon-ex e Greninja-ex. Contestualmente alla pubblicazione cartacea, l'espansione è stata integrata nella piattaforma digitale GCC Pokémon Live accessibile su dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, dove l'accesso consente l'acquisizione di un mazzo iniziale del Pass lotta con protagonista Mew-ex e accessori a tema, offrendo la possibilità di sbloccare ulteriori mazzi e contenuti dedicati consultabili attraverso il canale ufficiale Pokemon.it.

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