 Il 18º slalom città di Avola cambia data

Il 18º Slalom città di Avola viene rinviato. La decisione che gli organizzatori di Siracusa Pro Motor Sport hanno maturato è stata condivisa prontamente con le amministrazioni coinvolte e con la delegazione Aci Sport Sicilia ed è stata comunicata immediatamente agli organi federali preposti.

La nuova data chiesta è quella del 29 novembre, che favorirebbe il nuovo lavoro di preparazione e non sarebbe in alcun modo di intralcio all’intenso calendario di fine stagione.

A far maturare la scelta sono stati principalmente motivi di sicurezza legati ad alcuni interventi necessari sul tratto di strada interessato dal percorso. La sicurezza di piloti, commissari ed addetti ai lavori in genere oltre che quella del pubblico è fondamentale e prioritaria nella normativa federale ed anche per gli organizzatori. Un intervallo di tempo maggiore di certo favorisce il completamento di tutti gli interventi ancora necessari.

-“Abbiamo ricevuto il pieno consenso di tutti i partner in primo luogo dell’amministrazione comunale di Avola e dell’automobile club Siracusa oltre che della delegazione Aci Sport Sicilia – ha affermato Giovanni Rizza, presidente Siracusa Pro Motor Sport – appena gli organi federali preposti ci daranno risposta il nostro lavoro continuerà al fine di realizzare un’edizione dello slalom adeguata ai livelli ai quali la competizione è arrivata attraverso la crescita negli anni”-.