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Il 12 settembre all’Isola Lunga di Marsala una giornata dedicata all’oro bianco di Sicilia e alle produzioni agroalimentari trapanesi

Redazione 3

Il 12 settembre all’Isola Lunga di Marsala una giornata dedicata all’oro bianco di Sicilia e alle produzioni agroalimentari trapanesi

Ven, 11/09/2026 - 09:51

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Marsala, 11 settembre 2026 Dove il mare si fa cristallo e la terra racconta secoli di fatica e sapienza, il 12 settembre si svolgerà “Le vie del Sale”. L’appuntamento è al Salt Resort dell’Isola Lunga, nel cuore della Riserva dello Stagnone, a Marsala, raggiungibile con imbarco dal molo delle Saline Ettore e Infersa (accanto il ristorante “Mamma Caura”).

Promossa da Confagricoltura Trapani e Confagricoltura Sicilia, l’iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e mette al centro una filiera che nel Trapanese è insieme paesaggio, economia e identità.

I lavori si aprono alle ore 11.00 con i saluti istituzionali. Al centro del confronto la valorizzazione del sale e delle produzioni agroalimentari del territorio, le opportunità di sviluppo e le sfide che attendono il comparto, il ruolo della cooperazione e della ricerca come leve di qualità e innovazione. A prendere la parola saranno Alessandro Vita, direttore di Confagricoltura Sicilia e commissario di Confagricoltura Trapani, Fulvio Bellomo, dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia, e Giacomo D’Alì Staiti, presidente di Sosalt. Modera Vanessa Galipoli. Spazio quindi al dibattito e alle conclusioni.

Alle 13.00 la parola passa al gusto con lo show cooking: un viaggio gastronomico che svela come le diverse varietà di sale sappiano esaltare i sapori della tradizione siciliana, con degustazione finale dei piatti.

Tradizione, territorio, qualità: insieme per il futuro. È la formula scelta per un appuntamento che, tra saline e mulini a vento, prova a disegnare le prospettive di un comparto identitario per la Sicilia occidentale.

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