Heather Parisi: “Il mio sogno? Un tango con Stefano De Martino”

(Adnkronos) – "Ho ballato con grandi danzatori, ma il conduttore di 'Affari Tuoi' mi manca". Parla, dalla Mostra del cinema di Venezia, la ballerina e showgirl americana, rivelando all'Adnkronos un suo 'sogno', ma alla domanda se vorrebbe ballare con il conduttore a Sanremo risponde: "Quel palcoscenico non è carne per i miei denti. C'è troppa gente isterica".

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