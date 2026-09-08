Salute

Heather Parisi: “Il mio sogno? Un tango con Stefano De Martino”

AdnKronos

Heather Parisi: “Il mio sogno? Un tango con Stefano De Martino”

Mar, 08/09/2026 - 13:22

Condividi su:

(Adnkronos) – "Ho ballato con grandi danzatori, ma il conduttore di 'Affari Tuoi' mi manca". Parla, dalla Mostra del cinema di Venezia, la ballerina e showgirl americana, rivelando all'Adnkronos un suo 'sogno', ma alla domanda se vorrebbe ballare con il conduttore a Sanremo risponde: "Quel palcoscenico non è carne per i miei denti. C'è troppa gente isterica". 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/09/Heather_parisi_tango_video-hd.mp4"—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta