Giallo a Ferrara, donna trovata morta vicino alla stazione: indagini in corso

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini della polizia sul ritrovamento di una donna senza vita in un'area vicina alla stazione di Ferrara. Sul posto la squadra mobile e la Polfer. Al momento la donna non è stata identificata. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto.

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