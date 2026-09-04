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Giallo a Ferrara, donna trovata morta vicino alla stazione: indagini in corso

AdnKronos

Giallo a Ferrara, donna trovata morta vicino alla stazione: indagini in corso

Ven, 04/09/2026 - 17:26

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(Adnkronos) – Sono in corso le indagini della polizia sul ritrovamento di una donna senza vita in un'area vicina alla stazione di Ferrara. Sul posto la squadra mobile e la Polfer. Al momento la donna non è stata identificata. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto. 
In aggiornamento
 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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