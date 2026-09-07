Germania, Weidel contro Merz dopo il voto: “È un peso”. Mosca: “Trionfo storico AfD”

(Adnkronos) – La vittoria elettorale ottenuta da Alternative fuer Deutschland (AfD) nella regione orientale della Sassonia-Anhalt dimostra che il cancelliere tedesco Friedrich Merz è un "peso" per la Germania. A dirsene convinta è stata la co-leader del partito, Alice Weidel. "Mai un cancelliere è stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grave ostacolo al prospero sviluppo della Germania", ha dichiarato Weidel davanti alla stampa, assicurando che il suo partito punta ad ottenere almeno il 40% alle prossime elezioni legislative previste per il 2029. Per Weidel ha affermato che "le elezioni in Sassonia-Anhalt hanno dimostrato che la gente si aspetta un cambiamento in politica". "I cittadini di questo Paese non vogliono che le cose continuino così come sono", ha detto, chiedendo la fine dell' "immigrazione illegale, delle frontiere aperte, dei tassi vertiginosi di criminalità commessa da cittadini stranieri e del rifiuto di procedere alle espulsioni". Weidel ha inoltre criticato aspramente la "disastrosa politica energetica" della Germania e la "deindustrializzazione dilagante che sta spezzando la spina dorsale della Germania". Anche da Mosca è arrivato un commento sull'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt. "La storica vittoria dell'AfD umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, la propensione alla guerra, l'incompetenza e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca", ha scritto in un post sulla sua pagina X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF). "L'uomo più pericoloso della Germania" (come 'Der Spiegel' aveva definito il leader dell'AfD in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, ndr) "è la voce della ragione dimenticata fra le menzogne belliciste di chi profitta della guerra", ha aggiunto Dmitriev, secondo il quale "l'AfD rimetterà in carreggiata la Germania e l'Europa guidando l'approccio di buon senso che gli amici dei migranti e guerrafondai seguaci di Biden della politica Ue hanno cercato di sradicare", ha dichiarato in un altro post, associando, negli emoji, Germania, Stati Uniti e Russia. Dmitriev, che ha preso parte sabato a Mosca agli incontri con gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, di cui è l'interlocutore russo privilegiato, ha inoltre rilanciato un'intervista di Siegmund alla Cnn in cui, subito dopo la diffusione dei primi exit poll, l'esponente dell'AfD ha anticipato la sua intenzione di diventare governatore della regione e di migliorare le relazioni con la Russia. Il Bsw – l'Alleanza fondata da Sahra Wagenknecht – della Sassonia-Anhalt ha ribadito la propria disponibilità a favorire il candidato dell’AfD alla carica di primo ministro nel Landtag, il parlamento regionale. Se il candidato di punta dell’AfD Ulrich Siegmund, che ha ottenuto il maggior numero di voti, dovesse candidarsi all'incarico, il BSW manterrà la propria posizione di astenersi al terzo scrutinio nel Landtag, ha dichiarato lo Spitzenkandidat del BSW Thomas Schulze alla radio Deutschlandfunk. Il suo partito ha ottenuto il 5,3% alle elezioni regionali. La Costituzione della Sassonia-Anhalt prevede per l’elezione del primo ministro che viene eletto chi ottiene, al primo scrutinio, i voti della maggioranza dei deputati del Landtag. L’AfD non dispone di tale maggioranza. Se al primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, entro sette giorni deve tenersi un nuovo scrutinio. Se anche al secondo scrutinio nessun candidato ottiene i voti della maggioranza dei membri del Landtag, il Parlamento si pronuncia entro ulteriori quattordici giorni sulla conclusione anticipata della legislatura e, di conseguenza, sull’eventuale indizione di nuove elezioni. Se la conclusione anticipata della legislatura non viene deliberata a maggioranza dei membri del Landtag, si tiene immediatamente un’ulteriore tornata elettorale. In questa terza tornata viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti espressi, ovvero la maggioranza semplice. Qualora il BSW si astenesse, ciò potrebbe, in determinate circostanze, essere sufficiente per Siegmund. Fino all’elezione di un nuovo premier, resta in carica il precedente, in questo caso Sven Schulze della Cdu. Dalla riforma del 2020, la Costituzione non stabilisce più quando debba avvenire l’elezione del capo del governo.

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