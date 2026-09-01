Finocchiaro: “A Pompei oltre 150 assunzioni, opportunità concrete per il territorio”

(Adnkronos) – "La Campania dà sempre grandissime soddisfazioni da questo punto di vista e anche in occasione dell’apertura di Pompei, alla Cartiera, abbiamo raccolto risultati favolosi, sempre oltre le aspettative". Lo ha detto Laura Finocchiaro, Head of People and Culture di Primark Italia, a margine dell’inaugurazione del nuovo punto vendita alla Cartiera di Pompei, il cinquecentesimo negozio del gruppo nel mondo. "Abbiamo ricevuto tantissimi curriculum e naturalmente svolto tantissimi colloqui per riuscire a creare quello che è il nostro team, la nostra grande squadra del nuovo negozio di Pompei – ha spiegato Finocchiaro -. Sono oltre 150 i nuovi colleghi, la maggior parte donne. Sappiamo che Primark è un’azienda molto al femminile ed è una cosa di cui siamo tantissimo orgogliosi". A caratterizzare il nuovo punto vendita anche i percorsi di crescita interna. "Tutto il team manageriale proviene da un percorso di crescita interna – ha proseguito -, quindi tantissimi ragazzi hanno scelto di trasferirsi, di crescere e di venire ad aprire proprio questo negozio che per noi è così importante e significativo, visto che è anche il cinquecentesimo negozio nel mondo". Al centro dell’impegno di Primark anche il tema dell’inclusività. "Noi diciamo sempre: quello che sappiamo fare bene è dare opportunità concrete di lavoro e quindi perché non farlo anche nei confronti di chi oggettivamente ha più difficoltà a inserirsi. In Italia negli ultimi due anni sono stati avviati tre progetti importantissimi rivolti a rifugiati, persone detenute e persone con disabilità. Sono tre progetti enormi, con numeri fantastici, ma soprattutto è l’impatto che questi progetti creano all’interno delle comunità locali e anche all’interno dei singoli negozi, perché ci aiutano a creare questo clima di inclusività, a sensibilizzare le squadre e a creare veramente team uniti che diventano poi di fatto delle nuove famiglie". In un momento complesso anche dal punto di vista occupazionale, secondo Finocchiaro, "assume particolare importanza la possibilità di lavorare con le comunità locali e creare occasioni concrete. Riuscire a offrire opportunità come quelle che riusciamo a dare noi, soprattutto opportunità di crescita e di avviare una carriera all’interno dei nostri negozi, è di grandissimo supporto in un momento storico in cui, ahimè, le famiglie fanno fatica. Quindi da un lato prezzi convenienti, dall’altro lato tantissime opportunità di inserimento, ma soprattutto di crescita e di carriera a lungo termine", ha concluso.

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