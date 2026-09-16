Salute

Edificio crolla nella notte a Gaza, almeno 11 morti: “50 bambini tra le 100 persone intrappolate, stavano dormendo”

AdnKronos

Edificio crolla nella notte a Gaza, almeno 11 morti: “50 bambini tra le 100 persone intrappolate, stavano dormendo”

Mer, 16/09/2026 - 09:19

Condividi su:

(Adnkronos) – Sono 11 le persone senza vita recuperate finora dalle macerie dell'edificio crollato a Gaza City. Almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto l'edificio, fra queste ci sono almeno 50﻿ bambini, secondo quanto riferito ad al Jazeera dalla Protezione civile della Striscia.  I soccorritori sono riusciti a estrarre vive dalle macerie 12 persone. L'edificio, che era stato colpito durante la guerra, è crollato intorno all'una di notte, mentre le persone all'interno dormivano. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta