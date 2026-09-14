Eccellenza, la Jonica bagna il ritorno con una vittoria: 2-1 contro il Palazzolo a Santa Teresa di Riva

SANTA TERESA DI RIVA – La Jonica bagna il ritorno in Eccellenza con una vittoria sul coriaceo Palazzolo. Un gol per tempo chiuso da una marcatore nei minuti di recupero per gli ospiti. Mister Famulari schierava dal primo minuto gli ultimi arrivati Macchioni e Pires, ancora ai box per infortunio Santanocito e per problemi di tesseramento Müller e Gilmar. I padroni di casa partono con il canonico 4/3/1/2 che vede da destra a sinistra nel reparto arretrato Savoca, Lysyskyi, Macchioni e Testa. Mezzo destro Noguera, mezzo sinistro Maccarrone con Muniz play. Corda dietro le punte con Franzino che gira attorno a Pires. Gli

aretusei si schierano con un 4/3/3 che vede Ortega terminale offensivo e giocatore più pericoloso. Partono meglio gli ospiti con Pontet che è bravo togliere le castagne dal fuoco ai suoi compagni. Passano i minuti e i giallorossi prendono confidenza col campo e col nuovo campionato.

Al 20’ il gol del vantaggio.

Cross dalla sinistra dell’ottimo Testa che mette sul secondo palo dove Pires di testa appoggia a centro area, si inerisce con tempismo e personalità il 2008 home made Davide Maccarrone che con una veronica mette alle spalle di Ammirati. Il Palazzolo guadagna campo e metri nel tentativo di raddrizzare il punteggio ma deve fare ancora i conti con Pontet. Prima del duplice fischio Franzino non sfrutta al meglio una occasione dal vertice sinistro dell’area di rigore. Nella ripresa i siracusani spesso hanno il pallino del gioco in mano senza però rendersi veramente pericolosi. Intanto Nico Bozzanga prende il posto di Gaetano

Corda con Noguera che si schiera dietro le punte. Proprio quest’ultimo è costretto ad uscire per affaticamento muscolare. Ed arriva qui il cambio che non ti aspetti. Subentra Lionell Pisapia che non doveva essere nemmeno tra i convocati viste le proprie condizioni fisiche.

Sostituzione non fu mai più azzeccata. Al 29’ il neo entrato supera con un tunnel ed un dribbling tre avversari centro l’area piccola e fornisce a Pires il pallone del 2 a 0. Subito dopo ancora lo scatenato biondo attaccante si vede ribattere in angolo la palla del tris. Assolto il suo compito sempre Pisapia lascia il posto allo juniores pugliese Antonio Giannico. Si passa a tre dietro con il neo entrato esterno a tutta fascia sul laterale destro. Il Palazzolo é squadra tosta che non molla

mai ed un minuto dopo il novantesimo accorcia con il migliore dei suoi, Ortega che di testa supera l’incolpevole Pontet sfruttando un cross dalla sinistra. E’ l’ultima azione prima della festa finale in campo e fuori per i primi tre punti della stagione.

JONICA 2 – PALAZZOLO 1

MARCATORI : 20’ Maccarrone, 74’ Pires, 91’ Orteca

JONICA : Pontet, Lysyskyi, Testa, Muniz (Omoregbe), Savoca, Macchioni,

Corda (Bozzanga), Noguera (Pisapia) (Giannico), Pires, Franzino,

Maccarrone. ALL : Famulari

PALAZZOLO : Ammirati, Radetich, Tabacco, Pratdessus, Tiralongo, Pieve,

Bennis, Guerci, Ortega, Mancuso, Infantino. ALL: Matarazzo ( in panchina

Speciale )

ARBITRO : Ganzerli di Frattamaggiore

ASSISTENTI : D’Agostino e Finocchiaro di Acireale