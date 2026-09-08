Diabete e fragilità sociale, Lagalla (sindaco di Palermo): “Aiutare chi resta indietro è un dovere istituzionale ed etico”

(Adnkronos) – "Palermo in tante occasioni ha tenuto a battesimo iniziative importanti. Il progetto 'Vulnerabili' viene riconfermato e amplificato e ha trovato, sin dall'inizio, il supporto autorevole della Camera dei Deputati, operando attraverso l'impegno dei territori e degli enti locali". Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, alla presentazione dei risultati del progetto 'Vulnerabili', partito proprio da Palermo e giunto al suo secondo anno di vita. L'iniziativa – nata dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico – offre gratuitamente e con continuità insulina e dispositivi per la somministrazione alle persone con diabete che, a causa di condizioni di povertà e marginalità sociale, rischiano di rimanere escluse dai percorsi ordinari di cura.

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